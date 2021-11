Liss : Horror im Hunsrück

Ich will ja nichts sagen, aber jetzt ist der Hunsrück wieder im Bereich des Unheimlichen und Mystischen angekommen. Nicht nur, dass hier an Halloween ein ganzes Gruselhaus mit Totenköpfen und Gespenstern entstanden ist, ein Fernsehsender hat die Geschichte des Morbacher Werwolfs wieder herausgekramt.

Also ich glaube ja nicht an solchen Unfug. Auch, wenn die Morbacher mit dem Windfried einst sogar einen Werwolf zum Maskottchen ihres Energieparks erhoben haben. Aber irgendwie hat der kein Futter bekommen. Ich glaube, der ist gestorben oder in die Biogasanlage gefallen. Auf jeden Fall ist der so schnell wieder in der Versenkung verschwunden wie er damals aufgetaucht ist.