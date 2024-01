Kolumne Liss Kulturhochburg Hunsrück

Nachdem man dort schon viele kleine Events veranstaltet hat, hofft man dort auf große Namen. Dort spekuliert man auf Rockkonzerte, auf Theatervorführungen, auf kulturelle Events, die 800 Leute in die Hochwaldhalle ziehen. Die Thalfanger in der Mitte, die haben andere Prioritäten – mit ihren leeren Geldbeuteln wollen die bestimmt kein Risiko eingehen, verständlicherweise. Aber man ist von dort ja schnell in Morbach oder in der Hochwaldmetropole.