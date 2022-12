Kolumne Liss : Neuer Sport zum Jahreswechsel

Ich will ja nichts sagen, aber jetzt zwischen den Jahren geht eigentlich die sportarme Zeit los, Frau sei Dank, da habe ich wenigstens meine Ruhe. Das Jahr über ist mein Hermann vor lauter Fußball nicht zu halten.

Ich habe mitbekommen, dass das Pfeilewerfen im Trend ist. Vereine melden sonst Mannschaften ab, aber fürs Darten melden sie welche an und eröffnen neue Abteilungen. Vielleicht probiere ich das mal aus und erhöhe so die Frauenquote beim Dart. Mein Hermann meint nämlich, mit meiner spitzen Zunge würde ich ja so gut wie immer ins Schwarze treffen, da könnte ich bestimmt auch gut mit den spitzen Pfeilen werfen, der freche Kerl.