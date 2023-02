Liss : Abkühlung tut gut

Ich will ja nichts sagen, aber ich mache mich auf den Weg ins Elektrogeschäft. Ich brauche einen neuen Backofen und eine neue Waschmaschine. Und mein Hermann wünscht sich für seine Weinvorräte einen speziellen Flaschenkühlschrank.

Denn die Gemeinde gibt noch Geld dazu. Zu jedem Gerät 200 Euro. Das werden dann echte Schnäppchen. Na, nicht überall, aber in Horath. Das wäre doch eine Idee für alle Dörfer, die Windräder haben. Die Einwohner haben dann nicht nur die roten Bremslichter in der Luft, die an den Windrädern angebracht sind, und im Sommer die Abkühlung durch diese überdimensionalen Ventilatoren, sondern unser Geldbeutel profitiert auch noch davon. Also bei uns nicht ganz, denn mein Hermann will das gesparte Geld in seine Weinvorräte stecken. Aber der ganze VG-Rat Thalfang will inzwischen nach Horath ziehen, habe ich gehört. Denn deren Haushalt gibt es nicht her, dass sich die Ratsmitglieder jeder einen von Frau Höfner subventionierten Kühlschrank kaufen, um ihren Kopf reinzulegen. Wenn die in dem Gremium künftig wieder über Tallinger Kläranlagen oder ihren Haushalt streiten: Vielleicht wäre für den ein oder anderen ein extra Kühlschrank, um sich nach hitziger Diskussion etwas abzukühlen, nicht verkehrt, meint eure

Liss