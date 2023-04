Kolumne Liss Gesehen und vermerkt

Also wenn ich was Neues zum Anziehen kaufe, dann wünsche ich mir, dass mein Hermann mich ansieht und sofort vermerkt, wie toll mir das steht. Nicht erst in drei Jahren. Und wenn er sich einen neuen Blaumann für die Baustelle zulegt, dann muss ich sofort sagen, dass er das darf, denn der alte hat schon bestimmt schon Löcher und Flecke ohne Ende. Wenn ich da noch drei Jahre warte, dann hängen ihm die Fetzen vom Leib runter.