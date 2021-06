Liss : Krumpern à la Ruhrpott

Ich will ja nichts sagen, aber kulturell sind wir im Hunsrück schwer auf der Höhe. Wenn der Musikverein spielt, der Kirchenchor dazu singt und mein Hermann hinterher sein Stubbi trinken kann, dann war das früher Kultur genug.

Aber frau – und auch mancher Mann – will inzwischen mehr. Da will man auch mal in ein Konzert eines prominenten Künstlers gehen, vielleicht ein Theater zu Gast haben oder was auch immer. Früher musste man dazu immer irgendwo hinfahren, aber so gelegentlich kam vor Corona ja auch was zu uns.