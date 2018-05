später lesen Liss Mehr Cowboy, weniger Jurist FOTO: TV FOTO: TV Teilen

Twittern

Teilen



Ich will ja nichts sagen, aber ich wollte eigentlich immer mal in die Politik gehen. Das würde mir Spaß machen. Denn das ist mehr als am Schreibtisch sitzen und Gesetze und Vorschriften lesen. Was man dazu braucht, das hat ja jetzt der Gregor Gysi von den Linken in Klausen erzählt. Statt sich sofort in die Juristerei zu stürzen, hat er zuerst Cowboy, also Rinderzüchter gelernt. Dafür bietet der Hunsrück ja super Voraussetzungen. Ausmisten, Melken, mit Hornochsen umgehen – für mich ist das alles kein Problem. Als Politiker würde ich erstmal die Männerriege beim Seehofer ein wenig ausmisten und einige Frauen ins Innenministerium holen – und nicht zum Kaffeekochen, lieber Horst! Hornochsen bekomme ich prima geregelt, was ich alltäglich bei meinem Hermann unter Beweis stelle. Nur mit dem Melken, da haben uns inzwischen die Chinesen überholt, wenn ich mir den Flughafen Hahn so anschaue.