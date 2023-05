Kolumne Liss Mehr Hingucker für Hermeskeil

Diese Kritik wollen sich die Stadtpolitiker offenbar nicht mehr länger gefallen lassen. Die gehen jetzt voll in die Offensive, hab‘ ich so das Gefühl. Nach dem Motto: Bloß keine langweiligen Neubauprojekte nach dem Muster 0815 mehr. Wenn schon neu, dann bitteschön was Ausgefallenes. Echte Hingucker eben. Wie die Idee mit der runden Rasenbühne für den Donatusplatz, den Doni-Donut. Und jetzt kommt auch noch die neue Kita in Bumerang-Form. Na, wenn damit das Stadtbild nicht ordentlich aufgepeppt wird! Da ist die Verbandsgemeinde ja jetzt schon ein bisschen in Zugzwang, wenn sie die Generalsanierung des Hallenbads anpackt. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Vielleicht ein neues Dach in Wellen-Optik? Oder das ganze Gebäude als Wassertropfen geformt? Alles aus Glas und ein paar Outdoor-Whirlpools für die hart gesottenen Hochwälder? Na gut, das ist jetzt wohl doch ein bisschen übertrieben. Aber da dürfte sich doch was Ausgeflipptes finden lassen, das bezahlbar und energetisch einigermaßen effizient ist, meint eure Liss