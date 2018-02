Nachtsim Käfig

Ich will ja nichts sagen, aber was Politiker ein Durchhaltevermögen haben können, wenn es drauf ankommt. Diese Woche zum Beispiel bei den Groko-Verhandlungen: Da tagen die Politiker ganze Nächte durch, bis sie ein Ergebnis haben. Das würde ich mir bei der Kommunalreform auch mal wünschen. Das dauert und dauert und dauert, bis dahin hat mein Hermann unsere Gartenhecke schon dreimal neu gepflanzt. Dabei wollen die Leute doch auch wissen, wie es hier bei uns weitergeht.

Ich glaube, da müssen wir mal andere Seiten aufziehen. Die ganzen Leute, die da ein Wörtchen mitzureden haben, sollen mal von ihren Schreibtischen aufstehen und sich irgendwo hier treffen, beispielsweise auf neutralem Boden an der Wildenburg in Kempfeld. Da setzen wir die alle bei Wind und Wetter in den Käfig zu den Wildkatzen.