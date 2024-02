Ein Hunsrücker im Fernsehen Der neue Star des Hunsrücks

Ich will ja nichts sagen, aber Richie Pestemer aus Neunkirchen hat meinen vollsten Respekt: Der Rebell von Neunkirchen wird im Fernsehen interviewt, und zwar in der Heute-Show. Also ganz ehrlich: Das muss man erst einmal schaffen.

29.02.2024 , 15:43 Uhr