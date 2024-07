Der Garten im Juli Das Comeback der Bauerngartenstauden

Als typische Stauden für Bauerngärten scheinen Rittersporn, Schwertlilien & Co aus dem Ortsbild zu verschwinden. Dabei braucht es nur eine Saison wie in diesem Jahr mit ausreichend Feuchtigkeit im Frühjahr und gemäßigteren Temperaturen, um den ganzen Reiz der Prachtstauden wieder aufblühen zu lassen. Was man im Juli tun muss, damit die bewährten Freunde sich wohlfühlen und mitunter sogar einen zweiten Flor treiben, beschränkt sich nicht nur auf bedarfsgerechte Wasserversorgung.