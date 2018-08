später lesen Liss Royaler Hunsrück? FOTO: TV FOTO: TV Teilen

Twittern

Teilen



Ich will ja nichts sagen, aber im Oktober stehe ich an der Straße und winke mit holländischen Fähnchen. Denn da kommen der niederländische König Willem-Alexander und seine Maxima. So ein schmucker König, und die Königin hat bestimmt ein tolles Kleid an.