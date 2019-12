Winter : Schiiiiifoan!

Ich will ja nichts sagen,

aber ob es in diesem Winter eine gelungene Skisaison auf dem Erbeskopf gibt, ist fraglich. Das mit dem Schnee bekommt unser Klaus Hepp schon hin, ich glaube fest an ihn. Aber dass die Schneebar vielleicht nicht öffnet und sich die Skifahrer nach ihren Abfahrten sich nicht bei Glühwein aufwärmen können, da fehlt doch was. Skifahren ohne Après-Ski, das ist doch wie Weihnachten ohne Geschenke, wie Bernkasteler Weinfest ohne Riesling, wie Säubrennerkirmes ohne eine Portion Schweinefleisch und wie Mosel ohne Hochmoselbrücke (Seht ihr: So schnell hat man sich dran gewöhnt.)