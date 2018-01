später lesen Kolumne Liss Schöne Herzdamen FOTO: TV FOTO: TV Teilen

Ich will ja nichts sagen, aber die Skatspieler aus Schönberg legen dieses Jahr so richtig los. Turniere hier, Veranstaltungen da, und ein Ausflug mit Programm für die Gattinnen. Die Männer spielen dann angeblich Skat im Blockhaus, und die Frauen werden so lange mit dem Planwagen durch die Eifel geschaukelt. So stand es jedenfalls diese Woche in der Zeitung.