später lesen Kolumne Liss Schwimmen, aber wo? FOTO: TV FOTO: TV Teilen

Twittern

Teilen



Ich will ja nichts sagen, aber ich höre sie schon wieder rufen, die Leute, die sagen, „Weile han die Thalfanger schon so viel Schulde, und jetzt müssen se schon namel so viel Geld in ihr Hallebad stäche.“