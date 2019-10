Kolumne Liss : Verwechslungen

Ich will ja mal nix sagen,

Schlimm ist es höchstens in Bernkastel, wo die Planer für den Fluchttunnel Quadratmeter und Kubikmeter verwechselt haben. Das kostet dann gleich über eine Million Euro mehr als gedacht. Man muss sich das mal vorstellen: Da gehen Männer auf eine Uni, studieren Straßenbau und Planung und was weiß ich alles, um große Bauwerke zu schaffen, und dann so was. Dagegen ist mein links und rechts eine Kleinigkeit.