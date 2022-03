Kolumne : Die Aufgaben einer Bürgermeisterin

Bürgermeister und Landräte leiten Sitzungen und kümmern sich um die Sorgen der Bürger - aber sie sollen auch Feste feiern können. So wie die kommende Stadtwoche in Hermeskeil, meint unsere Liss.

aber was ist die größte Aufgabe eines Bürgermeisters, Stadtbürgermeisters, Landrats oder sonstigen politischen Würdenträgers? Die einen sagen, sie sollen ihre Sitzungen gut leiten, die anderen, sie sollen ein offenes Ohr für ihre Bürger haben. Aber weit gefehlt: Ob ein Bürgermeister an der richtigen Position ist, das zeigt sich in dem Moment, an dem er ein Fest eröffnet. Da gilt es, gute Laune zu versprühen, der wartenden Masse an Feierwütigen zuzujubeln und mehrere Tage Spaß einzuleiten.