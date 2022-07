Meinung : Lauter Verdienste

Wallersheim Die Ideengeber und Gründer steigen aus beim Verein Lebendiges Wallersheim. Und sie hinterlassen ihren Nachfolgenden einen – genau: lebendigen Verein.

Familie Michels hört jetzt auf. Das ist schade. Aber es ist schön zu sehen, dass – und wie – es weitergeht. Arbeit an der Gemeinschaft, im Verein, das hängt immer an den Personen, die dahinterstehen. Dass es in Wallersheim so viele sind, ist ein weiteres Verdienst der Gründer.