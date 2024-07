Kolumne Mein schöner Garten! Rückschnitt räumt auf und kann erneuernd wirken

Markante Blattformen, wie sie viele Rankpflanzen vom Wein bis zur Glycine über alle Ebenen verteilen, stellen eine Beziehung zwischen Innen- und Außenraum her. Was im grün eingewachsenen Sitzplatz Lauschigkeit herstellt, kann dagegen im Garten schnell zu wild werden. Durch die feuchte Witterung sind die Wuchskräfte in dieser Saison enorm. Wichtig ist jetzt nicht nur, dass die Wege frei bleiben. Viele Frühsommerblüher haben ihren ersten Blütenschwung bereits hinter sich und müssen runtergeschnitten werden. Sterndolden gehören dazu. Mit dem Rückschnitt regt man eine zweite Blüte im September an und verhindert, dass die Pflanze zu viel Kraft in die Samenbildung legt. Häufig wird ein bodentiefer Rückschnitt empfohlen, wie man ihn derzeit auch beim Frauenmantel macht. Sind die Blätter wie in diesem ausreichend feuchten Sommer jedoch noch ansehnlich, schneide ich den Sterndolden nur das Verblühte heraus. Gerade silberweiß blühende Sorten verlieren mit braun werdenden Samenständen ihre Brillanz. Das gilt übrigens für die meisten weiß blühenden Pflanzen. Regelmäßig durchgeputzt, sehen sie ästhetischer aus. So hinterlässt meine Rose Bienenweide weiß einen viel strahlenderen Eindruck, wenn ich Verblühtes auszupfe. Manche Rosen putzen sich selber. Bei anderen rieseln die Blütenblätter nicht so schnell von alleine zu Boden, sondern bleiben lange hängen und verkleben wohlmöglich bei Regenwetter zu unschönen Knäueln. Regelmäßiges Ausputzen gehört derzeit auch beim Sommerflor zum Pflichtprogramm. Das Düngen darf ich nicht vergessen. Auch Sterndolden tut es übrigens gut, wenn sie nach dem Rückschnitt noch einmal Futter bekommen. Dazu streue ich Komposterde um die Pflanze und gebe einen phosphorbetonten Blühdünger. Ein bisschen üppig, darf es nach dem Rückschnitt auch im Garten wieder werden.