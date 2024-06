Tipps von unserer Garten-Expertin Ein Tee aus Zitronenmelisse: So geht’s richtig!

Selten konnte ich so viel schöne Zitronenmelisse ernten wie in diesem Jahr. Das Heilkraut, von dem Hildegard von Bingen meinte, die Pflanze „trage die Kräfte 15 anderer Kräuter in sich“, ist mein liebstes Teekraut. Im Sommer schmeckt es abgekühlt als erfrischender Durstlöscher. Im Winter unterstützt es in Erkältungszeiten.