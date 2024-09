Garten-Tipps Knospenheide für Kränze – und was man beim Pflanzen beachten sollte

In der freien Landschaft neigt sich die Heideblüte schon wieder dem Ende zu. Auf den Tischen der Gartencenter fängt die Saison der Erica-Gewächse gerade erst so richtig an. Verkaufsschlager ist seit einigen Jahren die sogenannte Knospenheide. Die Idee dazu hatte Heidezüchter Kurt Kramer. Was für ein Geniestreich, einen Typus auszulesen, dessen Blüten sich nie öffnen, sondern immer knospig bleiben und damit ihre Farbe vom Sommer bis in den Winter halten.