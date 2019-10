Kolumne Mein schöner Garten : Herbstlicher Blütenflor so schön wie Edelsteine

Ginge man jetzt mit Hildegard von Bingens Augen durch den Garten, würde man in den letzten Königskerzenblüten ein Superfood erblicken: Die Heilige aus dem Naheland empfahl die gelben Blüten des Heilkrauts „mit Fleisch, Fisch oder Küchlein gegessen“.

Unter dem begehrten Insektenfutter finden sich neben Königskerzen und Herbstastern auch ungefüllte Rosen. Viele Strauch- und Beet-Majestäten stehen nach dem ersten Blütenschwung im zweiten Flor. Entwickeln sie wie die Sorte Bienenweide rosa nach der Blüte noch Hagebutten, lasse ich sie stehen. Anderen Rosen putzt man Verblühtes weiterhin kontinuierlich aus. In einem milden Jahr können sie bis in den Winter Blüten treiben.

Auch bei den Dahlien lohnt sich das Ausputzen weiterhin. Die meisten Knollengewächse tragen noch Knospen, die nur darauf warten, in einem goldenen Oktober in Blüte zu gehen. Zeit zum Ausgraben der Knollen bleibt bis zum ersten Frost. Will man allerdings einen trockenen Herbsttag nutzen, um die Dahlienknollen zum Überwintern mit der Grabgabel auszuheben, dienen die letzten Blüten als Gartengruß in der Vase. Zu Tisch isst das Auge schließlich mit. Selbst knospige Dahlien sehen in einem Blütengebinde noch hübsch aus.