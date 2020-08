Kolumne Mein schöner Garten : Wie man Hortensien färbt

Kathrin Hofmeister Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Das Schönste am Urlaub in Norddeutschland waren die angenehmen Temperaturen. Immer mal wieder ein kleiner Regenschauer: Da muss sich keiner Sorgen um die Bewässerung machen. Sogar die immer durstigen Hortensien, deren botanischer Name aus dem Griechischen nicht von ungefähr mit „Wasserschlürfer“ übersetzt wird, standen fantastisch da.

Dazu auch noch in schönstem Blau. In unserem Boden mit einem pH-Wert weit über fünf und kalkhaltigem Wasser blühen sie quietschrosa. Ihre blaue Blütenfarbe bilden Ball- und Tellerhortensien nur in saurem Boden aus. Denn nur in diesem Milieu können sie die für die Blaufärbung notwendigen Aluminium-Ionen aufnehmen. Nachdem die Regentonnen längst vergossen sind, wird das nichts mit der wöchentlichen Regenwasserration. Man setzt pro Liter drei Gramm Aluminium-Sulfat zu, und schon hat man den „blaufärbenden Zaubertrank“. Im Gartenfachhandel gibt es Kombipräparate für blaue Hortensien. Sie enthalten zusätzlich Dünger.