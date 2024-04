Blütezeit für Tulpen Im Tulpenfieber

Bei Tulpen ist das im eigenen Garten nicht immer so verlässlich der Fall. Es gibt Sorten, die nach dem ersten Frühling extrem an Blühwilligkeit nachlassen oder sich ganz aus dem Beet verabschieden. Der Grund liegt meist in ihrer auf Höchstleistung getrimmten Züchtung. Ausgelesen auf maximale Blütenpracht, brauchen sie für eine erneute Blüte Bedingungen wie im Zuchtbetrieb. Das bedeutet unter anderem fantastische Erde. Wenn ich den Traumboden der Blumenfelder in Lisse mit der spröden Lehmzumutung im eigenen Garten vergleiche, kann ich sogar verstehen, dass mir die Grazien, die Besseres gewöhnt sind, „Auf Nimmerwiedersehen“ sagen. Bei Laune halten könnte ich sie vielleicht mit extremem Düngereinsatz. Denn die hochgezüchteten Preziosen brauchen fast schon Doping. Schließlich spielt auch das Wetter eine Rolle. In dieser Saison bleibt die Tulpenblüte generell etwas hinter der Pracht des letzten Jahres zurück. Vielleicht war ihnen die Ruhephase im letzte Sommer, Herbst und Winter zu nass. Vielleicht haben Wühlmäuse ihren Wurzelbereich zu sehr gestört oder sie gleich ganz gefressen. Was auch immer: Um Enttäuschungen vorzubeugen, setze ich kurzlebige Züchtungen wie saisonalen Flor im Herbst als Blumenzwiebel ein und hole sie nach der Blüte raus. Aufheben lohnt meist nicht.