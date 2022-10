Kolumne Mein schöner Garten : Der Safran-Krokus blüht im Herbst

Es fängt schon mit der Mehrzahl an: Müsste es nicht ein Krokus, viele Kroküsse heißen? Diese Zwiebelblume ist ungewöhnlich. Krokusse kennt man als Vorfrühlingsboten. Man setzt sie im Herbst. Sie blühen im nächsten Jahr, je nach Witterung und Art ab Februar und bis in den April.

In all den Jahren habe ich eine Menge der Lückenfüller eingesetzt. Selten bleiben sie für längere Zeit an einem Platz. Ich habe die Mäuse im Verdacht, beruhige mich aber damit, es handle sich um kurzlebige Arten, die durch Selbstaussaat für ihr Fortbestehen sorgen. Von diesen sogenannten „Blendern“ gibt es eine ganze Reihe. Tipp am Rande: Nicht alles, was derzeit aufgeht, ist Unkraut. Wer jetzt Blattrosetten von Königskerzen, Sämlinge von Spornblume und Patagonischem Eisenkraut findet, wird im nächsten Jahr seine helle Freude daran haben, wenn die Spontanvegetation für kreative Pflanzenbilder sorgt.