Kolumne Wann es Zeit wird für den Wilden Wein

Den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, entscheidet über den Erfolg einer Tätigkeit. In der Gartenarbeit ist es so. Versäumt man, den Rasen beizeiten zu mähen, braucht es womöglich einen Freischneider. Für die Sommermahd der Blumenwiese gilt übrigens, dass der jährliche Hauptschnitt bis Ende August erfolgen sollte. Damit der vorhandene Samen der Ein- und Zweijährigen ausfallen kann, darf man das Schnittgut nicht zu früh abräumen. Liegenbleiben sollte es aber auch nicht. Denn der Nährstoffeintrag fördert Arten, die man in einer blütenreichen Wiese nicht haben will.