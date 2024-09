Zahlreiche Strecken gesperrt Baustellen-Chaos an der Mosel: Eine Farce!

Es darf wirklich nicht wahr sein. Die Mosel wird seit Monaten schlicht und ergreifend verkehrstechnisch abgeschnitten. Nun ist ab Montag, 7. Oktober, nochmals der Hochmoselübergang gesperrt (wir berichteten) – und so geht … so gut wie nichts mehr. Zwischen Reil und Zeltingen-Rachtig ist keine einzige direkte Verbindung mehr nach Wittlich, und damit auch in Richtung Autobahn, offen.