Meinung: Notfalls müssen Anwohner etwas tun​

Es gibt einfach zu wenige Ordnungsamtsmitarbeiter, um ständig und auf allen Trierer Straßen und Plätzen unterwegs zu sein. Das führt dazu, dass Autofahrer vermeintlich nahezu dauerhaft ungeschoren davonkommen, wenn sie sich den Bewohnerparkausweis oder das Parkticket sparen. So jedenfalls ist der Eindruck vieler Bürger. Mit steigenden Kosten wächst der Ärger derjenigen, die sich brav an die Regeln halten und zahlen. An dieser Stelle wäre es angebracht gewesen, wenn die Stadtverwaltung nicht nur die Anhebung der Gebühren für das Parken und das Bewohnerparken verkündet hätte. Es hätte gleichzeitig eine Offensive im Kampf gegen Falschparker geben müssen. Das hätten den Kritikern viel Wind aus den Segeln genommen.