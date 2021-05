Meinung Pro Spielhallen : Schließen ist keine Lösung!

Aus den Augen, aus dem Sinn? Geht es darum, Spielhallen über strengere Abstände aus den Innenstädten zu verbannen, steckt dahinter oft der Wunsch, das Gespenst der Spielsucht nicht vor der eigenen Nase schwirren zu sehen.

Spielhallen zu schließen, löst aber das Problem nicht, das auch dann weiter durch die Gesellschaft geistert, wenn es aus unseren Städten verschwunden ist. Wer unbedingt zocken will, fährt dann ins abgelegene Gewerbegebiet. Oder verspielt viel Geld im Internet, einsam und ohne Beobachtung, was vielleicht das deutlich größere Risiko birgt, sich um Kopf und Kragen zu zocken.

Daher ist es richtig, Spielhallen eine Übergangsfrist zu geben und Zocker nicht direkt ins versteckte Online-Geschäft zu vertreiben. Zugleich muss das Gesetz ein Auftrag an die Betriebe sein. Sie müssen ihre Mitarbeiter deutlich stärker darauf eichen, Zocker mit einem Problem zu erkennen und Suchtkranke in die Beratung zu schicken statt sie jegliches Geld am Automaten verpulvern zu lassen. Nicht außer acht bleiben dürfen Mitarbeiter in Spielhallen selber, für die es nach Corona schwer sein dürfte, aus einer Arbeitslosigkeit schnell herauszufinden. Der Job in den Spielhallen mag nicht jedem gefallen. Manch einer bestreitet aber seinen Lebensunterhalt davon.

