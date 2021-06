Meinung : Da muss nachgebessert werden

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und notwendig.

Was für die Paulinstraße in Trier-Nord oder die Saarstraße in Trier-Süd gilt, muss auch für die Gartenstraße in Ehrang gelten. Wenn die Stadt ein Tempolimit anordnet, muss sie alles dafür tun, dass dessen Einhaltung auch kontrolliert werden kann. Sonst kann man sich die ganze Angelegenheit auch sparen.