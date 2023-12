Gladiators Trier Weiter mit dem Bus zum Spiel!

Die vollen Busse auf dem Weg zu den Gladiators-Heimspielen sind letztlich eine gute Nachricht. Denn die Situation zeigt, dass der Trierer Basketball diese Saison erfolgreicher ist als zuletzt. Die Mannschaft lockt eingefleischte Fans, aber auch Menschen, die bisher noch nicht so euphorisch waren. Deswegen ist die Arena zuletzt voller gewesen als in der sportlich eher enttäuschenden Vorsaison. Sie war auch besser besetzt als in der erfolgreichen Saison nach der publikumslosen Corona-Zeit. Da war die Skepsis bei Großveranstaltungen wohl noch zu groß.