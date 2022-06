Meinung zum Bewegungskonzept in Rittersdorf : Gut für alle im Ort

Meinung Rittersdorf geht mit seinem geplanten Bewegungskonzept einen wichtigen Schritt. Einen, der dazu noch absolut mit der Zeit geht.

Sport an der frischen Luft hat – auch durch die Pandemie – mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. Wenig verwunderlich, denn Training an der frischen Luft macht oftmals nicht nur dem Körper, sondern auch dem Geldbeutel mehr Spaß. Diese Geräte sind frei verfügbar und kosten keine monatliche Gebühr – was vor allem für Jugendliche sehr interessant sein dürfte.