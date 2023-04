Kolumne Mietrechtstipp Klimaanlage für die Eigentumswohnung

Derzeit kommt immer häufiger die Frage auf, ob ein Wohnungseigentümer selbst eine Klimaanlage installieren darf. Da es sich in der Regel um sogenannte Split-Geräte, also eine Außeneinheit und eine Inneneinheit handelt, bedeutet die Installation der Außeneinheit, verbunden mit den Installationsarbeiten wie dem Durchbohren der Fassade, stets eine bauliche Veränderung an der Immobilie. Diese kann, nach neuem Recht, durch einfachen Mehrheitsbeschluss beschlossen werden.