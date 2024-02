Das sollten Mieter und Vermieter beachten Kamelle und laute Musik: Auch an Karneval gibt es keine Narrenfreiheit

Und auch das Oberlandesgericht Koblenz urteilte, dass an Karneval – vor allem an Rosenmontag und fetten Donnerstag – besondere Regeln gelten. Fastnachtsmusik und gelegentliche Rufe seien demnach zu ertragen und nicht so störend wie Technomusik. Ein dauerhafter nächtlicher Lärm kann allerdings in Einzelfällen sogar eine Kündigung der Mietwohnung nach sich ziehen.