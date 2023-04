Meinung Sie haben gelernt

Die Geschichte von Wolfgang Focke zeigt: Was so viele Menschen in ihrer Kindheit an Verbrechen durchleben mussten, kann nicht „verarbeitet“, nicht „überwunden“, nicht „geheilt“ und schon gar nicht „wieder gut“ gemacht werden.

27.04.2023, 16:00 Uhr

Missbrauch in der Kirche: Aufarbeitung im Zeichen des Kreuzes. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Dass er nicht aufhören kann in seinem Kampf, auch nach 60 Jahren – wer will es ihm verdenken.