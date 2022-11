Glosse : Tief im Westen, aber doch nicht SO tief

Bitburg/Prüm/Trier Aufregung in der Region! Klaut das Land einigen unsere geliebten Heimatorten die Stadtrechte? Und alles nur aufgrund des Kultursommers?

Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt. Eine Erkenntnis, die nicht nur bis zu Herbert Grönemeyer nach Bochum vorgedrungen ist. Nö! Auch Katharina Binz und ihr Kulturministerium in Rheinland-Pfalz haben das erkannt. Und deswegen, jawollo, kommt der Kultursommer 2023 nach Trier. „In die westlichste Stadt des Landes“, heißt es in einer Agenturmeldung. Investigative Volksfreund-Recherchen bestätigen außerdem, dass sie diese Bezeichnung wortwörtlich so gesagt hat. Kein journalistischer Übersetzungsfehler also!