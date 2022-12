Meinung : Ohne Gesundheitsamt keine Pandemiebekämpfung

Meinung Wir schimpfen viel über Verwaltungen und ihre Mitarbeiter. Sind Sie mal ehrlich, das ist Ihnen bestimmt auch schon mal passiert. Zeit, diese am Beispiel des Gesundheitsamtes auch mal zu loben.

Denn: Hätten die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes nicht während der Pandemie etliche Überstunden gemacht, hätten wir keinen derart detaillierten Überblick über das pandemische Geschehen gehabt. Nur dieser macht es uns – also der Politik – jedoch möglich, über Regelungen oder Lockerungen zu entscheiden. Sprich: Im Lokalen, also in Bitburg und Daun, wurde der Grundstein für die Bekämpfung der Pandemie gelegt. Dafür muss man den Mitarbeitern danken. Gleiches gilt natürlich auch für Mitarbeiter in Krankenhäusern oder anderen Bereichen, die ihren Teil beigetragen haben.