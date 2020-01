Kolumne Pitter : Der Generalsupermindmasterplan

Prost Neujahr, meine lieben Eifelmatrosen! Neues Jahr, neues Spiel, neues Glück. Und das könnte unser Bitburg 2020 aber wirklich mal gebrauchen. Da gibt es ja, sagen wir man, noch jede Menge brachliegendes Potenzial in unserer Stadt der unbegrenzten Planerei.

Und wie wir wissen, mögen sie Neues und Ungewohntes ja erst mal nicht so auf Anhieb. Da darf man sich dann ruhig mal fragen, ob das mit dem Neuen Jahr so klappt. Immerhin haben sie ja, wenn sie auch sonst nicht viel haben, in jeder Hinsicht den Plan in der Tasche. Also, ich meine, wenn überhaupt irgendjemand den Plan in der Tasche hat, dann unsere Bitburg. Masterplan Housing, Generalverkehrsplan, Haushaltsplan 2020, alles geregelt hier. Aber entweder die haben die Tasche verloren, in der sie den Plan haben oder es läuft hier tatsächlich alles nach Plan nur ist der Plan halt irgendwie bescheiden. Am Beda-Platz jedenfalls läuft nix. In der Müller-Flegel-Arena auch weiter nix und es ließen sich noch mehr brachliegende Potenzialflächen aufzählen. Was läuft: Pils vom Fass. Und das immerhin so reichlich, dass es mit der Gewerbesteuer klappt. Ansonsten wird in Bitburg halt mehr geplant. Machen war gestern. Und gut geplant ist halb gewonnen. Womit ich meine: Knapp daneben ist auch vorbei.