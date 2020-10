Kolumne Pitter : Ein Besuch der Eifel lohnt sich immer

Zuhause bleiben ist ja derzeit das Motto. Damit man sich bloß nicht mit dem Corona-Virus ansteckt, das auch in der Eifel herumschleicht wie Zombies und Gespenster an Halloween. Und eigentlich viel gruseliger ist als die alle Halloweenmonster zusammen.

Dabei fällt mir ein: Wird eine „grusliger-Clown-Maske“ auch als Mund-Nasen-Maske anerkannt? Aber ich schweife an. Eigentlich wollte ich erzählen, dass Walburga und ich brav daheim geblieben sind und Fernsehen geschaut haben. Meine Holde guckt dabei am liebsten Quizsendungen. Und so konnten wir erleben, dass bei „Gefragt - gejagt“ ein Kandidat 50 000 Euro verloren hat, weil er sich nicht in der Eifel auskennt. Bis dahin hatte er sich ganz gut geschlagen und wusste sogar, dass Schlabbergosch nicht dem sächsischen oder dem kölschen Dialekt zuzuordnen ist, sondern im Schwabenland gesagt wird.