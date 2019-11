Kolumne Pitter : Endlich: Geld für Stuss

Nee, was war es eine schöne Zeit, als unser geliebter Kreis endlich mal in einer illustren Runde vertreten war: der Kommunen, die schwarze Zahlen schreiben. Schwarze Zahlen, die mich ganz schwindelig gemacht haben – da konnte ja selbst Krösus nicht mehr mithalten.

Und was höre ich jetzt? Die fetten Jahre sind vorbei, ein paar Euro Gute noch, dann geht’s retour in den Schuldturm, wo die Vulkaneifel schon so lange Stammgast war. Wo ist die zündende Geschäftsidee, um das zu verhindern? Am besten mal Walburga fragen. Was die Kohle angeht, hat sie alles im Griff. Souverän managt sie unsere Finanzen. Ob Bankenkrise, Nullzins-Ära oder das schwarze Loch in meinem Portemonnaie: Walburga weiß, wo wirklich finanzielle Hilfe angebracht ist.