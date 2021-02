Bauarbeiten sind 14 Tage im Verzug : Grenzbrücke bleibt gesperrt

Gemünd Die Grenzbrücke zwischen Gemünd an der Our und Luxemburg bleibt noch bis 16. April gesperrt. Und somit gut zwei Wochen länger als geplant. Denn ursprünglich hatte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein angekündigt, dass das Bauwerk schon Ende März freigegeben werden soll.