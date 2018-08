Hoffentlich haben Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und sein rheinland-pfälzischer Kollege Volker Wissing heute den Trierischen Volksfreund gelesen. Wenn ja, hätten sie sich den großen Bahnhof am Hochmoselübergang eigentlich sparen können, denn unser dort investiertes Steuergeld ist für die Füß – glaubt man Verkehrswissenschaftler Heiner Monheim, Er spricht von einer Autodämmerung – wie bedeutungsschwanger!

In 30 Jahren betrage das Verkehrsaufkommen durch Autos vielleicht noch zehn Prozent verglichen mit dem von heute. 2048 also. War da nicht die Freigabe des A-1-Lückenschlusses geplant? Entschuldigung, da habe ich was durcheinandergeschmissen. Denn das war doch der Zeitpunkt, an dem sich unser Lieblings-Nachbarland NRW ja wirklich, wirklich endgültig entscheiden will, ob man nicht doch auf den unlängst aus dem Hut gezauberten Tunnel – verzichten kann – zum Verdruss des dann amtierenden rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten (und Verkehrsministers) Marco Weber...

Also, werte Planer, kein Stress mehr, es darf ruhig auch etwas weniger sein. Vier Spuren? Für die paar Hansel, die dann noch nicht aufs Flugtaxi (fest versprochen von unserer bajuwarischen Digitalministerin) gewechselt sind? Warum nicht gleich freie Bahn für eine Haselhuhn-Population? Und für Wolfsrudel, die dafür sorgen, dass das Haselhuhn nicht die ganze Eifel in Beschlag nimmt? Grüner wird’s nicht.

