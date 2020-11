Kolumne Pitter : Gut gemeint, ist nicht gut gemacht

Foto: TV/Werhan, Michael

Es gibt Ideen, die hören sich erst mal toll an. Sind aber dann doch manchmal nicht so richtig gut. Den Vorschlag meines Freundes Wilbert in Wittlich, dass wir uns mal in Bitburg treffen, um dort zusammen ein leckeres Bier zu trinken, fand ich zumindest erst mal richtig gut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dass die Kneipen alle zu haben, war zwar diesem Vorhaben nicht gerade zuträglich. Aber der Plan war schon vor dem Lockdown gefasst und so wollten wir daran festhalten und uns bei mildem Novemberwetter draußen ein Pils genehmigen und etwas durch die Stadt schlendern. Und damit wir auch nett einen heben können, haben wir entschieden, es mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu versuchen. Das war kürzlich sehr entspannt, als ich mit Walburga in München war.

Foto: TV/Werhan, Michael