später lesen Kolumne Heidewitzka, Herr Kapitän FOTO: Werhan, Michael / TV FOTO: Werhan, Michael / TV Teilen

Twittern

Teilen



Was habe ich mir den Kopf zerbrochen, als was ich an Fastnacht gehen könnte. „Als Stubbi“, tönt meine Frau Walburga. Dann würde ich zwischen den ganzen Flaschen, die ich so trinke, gar nicht weiter auffallen. Oha!