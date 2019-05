Kolumne Pitter : Hort der Vernunft

Na, auch schon alles bereit gestellt für den Picknick-Korb? Für was? Für Sonntag natürlich – wobei das Picknick bei Walburga und mir an einem nicht ganz so lauschigen Platz stattfinden wird, sondern in einem nüchternen (Wahl-)Lokal.

Also: zwei Ringe Fleischwurst, zwölf Frikadellen, eine Lage gekochte Eier, und auf Befehl von Walburga irgendwas ohne Alkohol. Liebste Ehefrau! Mit Blick auf die wandteppichgroßen Wahlzettel sage ich: Kein Alkohol ist auch keine Lösung! Ein Stündchen hab ich schon einkalkuliert, denn wer soll da mit fundiertem Wissen entscheiden, wo man kumuliert oder panaschiert oder den Namen des Nachbarn einfügt, auf dass der die Geschicke des Dorfs oder der Stadt leite? Aber mit Blick über den Eifeler Kirchturm hinaus verstummt jede Kritik sofort. Denn wir leben, wie wir in diesen Tagen und Wochen erfahren, in einem wahren Hort der Vernunft.