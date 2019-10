Kolumne Pitter : Jetzt wird’s mal ganz heilklimatisch

Na, schon Urlaubspläne für 2020? Kleiner Tipp: bloß nix mit Motoren (Auto, Schiff, Flugzeug, Hubschrauber, Motorboot, Kreidler Florett, NSU Quickly...) aussuchen. Sonst kommt Greta über euch! Ein, wie unser Donald Trump findet, „sehr fröhliches junges Mädchen“ – das aber auch ganz anders kann.

Mensch, was war die neulich stinkig. Bloß keine Diskussion mit einem 16 Jahre alten Teenager anfangen, der auf 180 ist, das geht nicht gut und kann bleibende Schäden nach sich ziehen – für beide Seiten. Ich glaub’, ich mach nächstes Jahr Urlaub in Daun. Walburga ist noch nicht so begeistert, aber das kann ja noch werden. Als „heilklimatisch“ deklariert, da kann doch nix schiefgehen.