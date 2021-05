4000 Kilometer auf dem Rad durch Europa : Deutsch-libanesisches Paar sammelt Spenden für Menschen im Libanon

INFO

Der Libanon ist ein Staat in Vorderasien am Mittelmeer. Er grenzt an Syrien und Israel. Hier leben rund 6,1 Millionen Menschen, knapp die Hälfte davon in der Hauptstadtregion Beirut.

Das Land befindet sich laut einiger politischer Beobachter in einer schweren Krise. Dem Land geht es wirtschaftlich schlecht, es ist stark verschuldet. Grund ist unter anderem der Bürgerkrieg von 1975 bis 1990, der bleibende Schäden an der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur verursacht hat. Dazu kommt, dass das Land mehr als 175 000 palästinensische und 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen hat.

Nicht nur die Corona-Pandemie hat die Lage verschärft. Auch die Explosionskatastrophe am 4. August 2020 in Beirut, bei der mehr als 190 Menschen getötet, 6000 verletzt und rund 300 000 obdachlos wurden, hat die Not verstärkt. Die öffentliche Versorgung mit Strom und Trinkwasser ist nicht gewährleistet, ebenso die Gesundheitsversorgung. Zudem ist das Land umgeben von Krisenherden und unmittelbar von den Gewaltkonflikten in Syrien und im Irak betroffen.

Quellen: KfW Entwicklungsbank; Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; Bundeszentrale für politische Bildung; Bun­des­mi­nis­te­ri­um für wirt­schaft­li­che Zu­sam­men­ar­beit und Ent­wick­lung (BMZ)

Die Spendenaktion von Katharina Kohl und Elio Assaf für das libanesische Rote Kreuz läuft noch bis 30. Mai. Die Organisation unterstützt mehr als 10 000 betroffene Familien und arbeitet stetig daran, diese weiterhin grundlegend zu versorgen. „Wir freuen uns sehr über jeden Euro, der symbolisch für einen gefahrenen Kilometer pro Fahrrad gespendet wird“, schreiben Elio und Kathi in ihrem Spendenaufruf.

Info: https://www.gofundme.com