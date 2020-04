Kolumne Pitter : Die wilden Zeiten kommen wieder

Die wilden Zeiten kommen wieder

Könnt Ihr Euch noch erinnern an unsere wilden Jugendzeiten? Als wir mit Schlaghosen auf Bonanza-Fahrrädern unterwegs waren, Hemden mit Riesenkragen an hatten und stolz unsere Matte trugen. Mensch, das waren Zeiten! Wie waren ja so cool. Freiheit und Abenteuer pur am Lagerfeuer. Nicht ganz wie in der Marlboro-Werbung – aber fast … Und die wilden Partys in der Kellerbar. Mit Erdbeer-Bowle, Hawai-Toast und Klammerblues. Ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Meine Walburga muss ja nicht alles wissen.