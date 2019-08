Kolumne Pitter : Kommt gar nicht in die Tüte!

Schon in den 1970er Jahren sorgte das Thema Abfall für Furore: „Der Müll, die Stadt und der Tod“. Parallelen zur aktuellen Diskussion um die Versorgung durch den regionalen Zweckverband, der uns von unseren Hinterlassenschaften befreit, sind jedoch übertrieben.

Schließlich sollten wir uns geehrt fühlen: Endlich kommen die Vulkaneifeler auch in den Genuss der Biotüte. Hatte nicht CDU-Übervater Michel B. (Name dem Verfasser bekannt) schon vor Jahren vor der Madentonne gewarnt, dieser satanischen Erfindung, die den Niedergang des christlichen Abendlands nur noch beschleunigt?

Außerdem kommt man unter Leute und nimmt rege am öffentlichen Leben teil. Perfide allerdings ist, wenn nur Biomülltüten ohne Henkel angeboten werden. Was der Drogerist nunmehr tut. Man muss auf diese Weise die eigenen Hinterlassenschaften buchstäblich im Griff haben. So wandert man in inniger Umklammerung von schimmeligen Joghurtresten, Karoffelschalen, gebrauchter Katzenstreu und anderem Biologischen zur Tonne oder bald Sammelstelle, die Nase immer dicht am Geschehen. Und freut sich auf künftige smarte Produkte des Drogeristen wie Klobürsten ohne Griff oder Slipeinlagen ohne Klebestreifen. Ist es nicht schön!