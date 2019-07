Kolumne Pitter : Mach et, Uschi!

Auch schon ganz aufgeregt, dass wir (endlich und verdientermaßen) demnächst Europa regieren? Der Weber Manfred wird jetzt Hausmeister in Brüssel, stattdessen muss unsere Flinten-Uschi ran.

Da kann eigentlich nix mehr schief gehen, schließlich hat unsere Mehrfach-Mutti doch unsere Vorzeige-Armee Bundeswehr aber so was von auf Vordermann gebracht, da hat selbst der Putin die Buxe gestrichen voll.

Defekte Tankanzeige bei den Eurofightern, Gewehre, die um die Ecke schießen können, 1,5 flugtauliche Hubschrauber und 2,3 einsatztaugliche Schiffe: Da kann Uschi doch nix für! Böse Machos in Tarnanzügen sabotieren ihr segensreiches Wirken bei jeder Gelegenheit. So sieht’s aus! Und trotzdem: Uschi, mach kein Quatsch. Nimm dir ein Beispiel an meinem Lieblings-Luxemburger Jean-Claude Juncker: Viel küssen, viel Frisuren ruinieren, das ein oder andere Gläschen Wein: So klappt’s auch in Europa.